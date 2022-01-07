استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 193 حالة وفاة، و328 ألفا و214 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 125 ألفا و206 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و511 ألفا و452 حالة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 229 حالة وفاة، و178 ألفا و250 إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 149 ألفا و744 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 14 مليونا و193 ألفا و228 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 16 ألفا و735 إصابة جديدة و787 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و618 ألفا و35 حالة والوفيات إلى 314 ألفا و604 حالات.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 37 ألفا و137 حالة إصابة جديدة و144 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و436 ألفا و140 حالة والوفيات إلى 114 ألفا و351 .

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 108 آلاف و304 إصابة جديدة و223 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و83 ألفا و762 حالة والوفيات إلى 138 ألفا و697 وفاة.

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 34 ألفا و872 حالة و 24 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و282 ألفا و772 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و65 وفاة.

وفي رومانيا، تم تسجيل 6000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و31 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مليونا و833 ألفًا و789 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 58 ألفًا و971 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 29 ألفًُا و334 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و451 ألفًا و354 إصابة؛ كما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفًا و263 حالة وفاة على مستوى البلاد عقب تسجيل 78 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 7539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و334 ألفًا و994 إصابة، كما سجلت 17 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 12 ألفًا و867 حالة وفاة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 7526 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و252 ألفًا و776 إصابة، كما سجلت 19حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات 21 ألفًا و799 حالة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 777 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 283 ألفًا و991 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 837 حالة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 2444 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 309 آلاف و130 إصابة، بينما سجلت البلاد 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 5425 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، سجلت السلطات الصحية 9259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و513 ألفًا و813 إصابة، بينما سجلت البلاد 140 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 92 ألفا و252 حالة وفاة.