المستشار النمساوي يطمئن الشعب على صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا

09:40 م الجمعة 07 يناير 2022
المستشار النمساوي يطمئن الشعب على صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا

كارل نيهمر

فيينا - (أ ش أ):

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه ٣ جرعات من لقاح كورونا.

وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم، إنه لا يشعر بأي أعراض حاليا وهو في الحجر الصحي المنزلي و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مصابًا بمتغير "أوميكرون ".

وأشار المستشار النمساوي إلى أنه يبدو أن العدوى حدثت مساء أول أمس الأربعاء، بعد تواصل مع أحد أعضاء فريقه الأمني الذي ثبتت إصابته بـالفيروس أمس الخميس.

وقال المستشار النمساوي مخاطبا الحكومة والشعب "لا تقلقوا أنا بحالة جيدة"، لافتا إلى أن اللقاح مهم وضروري ويحمي الإنسان بالفعل من مسار حاد للمرض.

وقد اهتمت وسائل الإعلام النمساوية والعالمية بنبأ إصابة المستشار، لافتة إلى أن اجتماعات الحكومة ولجنة مكافحة كورونا سوف تستمر بالشكل الطبيعي.

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