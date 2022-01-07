السلطات الإثيوبية تعلن أنها ستبدأ حوارا مع رموز المعارضة السياسية

08:59 م الجمعة 07 يناير 2022
السلطات الإثيوبية تعلن أنها ستبدأ حوارا مع رموز المعارضة السياسية

إثيوبيا

وكالات:

أعلنت السلطات الإثيوبية، أنها ستبدأ حوارا جديدا مع رموز المعارضة السياسية في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأصدرت السلطات الإثيوبية، الجمعة، قرارا بإطلاق سراح سجناء معارضين، في إطار مصالحة وطنية دعا إليها في وقت سابق رئيس الوزراء آبي أحمد.

ومن أبرز المعارضين المقرر إطلاق سراحهم جوهر محمد، الناشط السياسي الأورومي مؤسس جبهة تحرير تجراي "سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت".

كما أعلن حزب بالديراس للديمقراطية الحقيقية الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن السلطات أفرجت عن زعيمه إسكندر نيجا بعد عام ونصف العام في السجن.

إثيوبيا السلطات الإثيوبية المعارضة السياسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا