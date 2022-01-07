السلطات الإثيوبية تعلن أنها ستبدأ حوارا مع رموز المعارضة السياسية

وكالات:

أعلنت السلطات الإثيوبية، أنها ستبدأ حوارا جديدا مع رموز المعارضة السياسية في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأصدرت السلطات الإثيوبية، الجمعة، قرارا بإطلاق سراح سجناء معارضين، في إطار مصالحة وطنية دعا إليها في وقت سابق رئيس الوزراء آبي أحمد.

ومن أبرز المعارضين المقرر إطلاق سراحهم جوهر محمد، الناشط السياسي الأورومي مؤسس جبهة تحرير تجراي "سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت".

كما أعلن حزب بالديراس للديمقراطية الحقيقية الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن السلطات أفرجت عن زعيمه إسكندر نيجا بعد عام ونصف العام في السجن.