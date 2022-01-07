الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز

08:13 م الجمعة 07 يناير 2022
الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز

نواكشوط - (أ ش أ):

أفرجت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحرية مؤقتة.

وجاء قرار الإفراج بعد أن أحال قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد اليوم الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.

وأكد بيان لوزارة العدل الموريتانية أن قطب التحقيق أصدر أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية، طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

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