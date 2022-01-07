باكستان تشكر السعودية لدعمها عقد جلسة للتعاون الإسلامي حول أفغانستان

07:39 م الجمعة 07 يناير 2022
باكستان تشكر السعودية لدعمها عقد جلسة للتعاون الإسلامي حول أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام اباد - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على دعمها لعقد الجلسة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان بإسلام آباد.

وثمن قريشي - خلال حفل عقد تكريماً لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى باكستان - دعم وزراء خارجية المنظمة في هذا الشأن، وأعلن أن باكستان ستستضيف الجلسة الـ48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 22-23 مارس المقبل بإسلام آباد- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

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Asha
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