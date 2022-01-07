لاتهامه بأكل لحوم البشر.. السجن مدى الحياة لمعلم ألماني

برلين - (د ب أ):

حكمت محكمة برلين الجزئية على رجل يبلغ من العمر 42 عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد.

ورأى قضاة المحكمة أنه قد ثبت اليوم الجمعة أن المعلم قتل في سبتمبر 2020 فني تركيب أجهزة كهربائية يبلغ من العمر 43 عاما "ليحقق تجربة كانت تراود خياله عن أكل لحوم البشر".

رتب الرجلان لقاء عبر بوابة المواعدة لممارسة الجنس في مسكن المعلم بحي برلين-بانكوف.

وبعد مقتل الرجل، قام الجاني بتقطيع الجسد ووضع الأعضاء في مواقع مختلفة في برلين.