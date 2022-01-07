وسط زيادة التوترات.. طائرات حربية تركية تحلق فوق جزر يونانية

أثينا - (د ب أ):

احتدمت الصراعات الإقليمية بين تركيا واليونان على عدة جزر في بحر إيجة لتصل إلى مستوى جديد اليوم الجمعة، حيث حلقت طائرات حربية تركية فوق جزر يونانية.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني نقلا عن وزارة الدفاع أن طائرات تركية من طراز إف- 16 حلقت فوق جزيرة إينوسيس الواقعة شرقي بحر إيجة، ويبلغ تعداد سكانها 900 نسمة، مرتين اليوم الجمعة قبل أن تحلق فوق جزيرتين غير مأهولتين بقربها.

وأضاف التلفزيون أن طائرات حربية يونانية اعترضت طريق الطائرات التركية.

وقالت الهيئة العامة لأركان الجيش اليوناني أن الطائرات التركية حلقت فوق مناطق يونانية 48 مرة خلال العام الماضي، وانتهكت المجال الجوي اليوناني مئات المرات.

ويعتبر التحليق فوق أراضي دولة انتهاكا خطيرا لسيادتها، وأدان الاتحاد الأوروبي الأعمال التركية الاستفزازية مرارا.