العراق: اعتقال مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

05:03 م الجمعة 07 يناير 2022
العراق: اعتقال مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الجمعة بأن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اعتقل أحد قياديي تنظيم داعش، المسؤول عن الدعم المالي واللوجستي في محافظة كركوك /250كلم شمالي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم إن جهاز وكالة الاستخبارات والتحقيق في وزارة الداخلية تمكن من اعتقال مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش في محافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام قانون الإرهاب العراقي.

وأوضح البيان أن المعتقل ارشد خلال التحقيق الميداني إلى أماكن تواجد الإرهابيين وتم تشكيل فريق عمل مختص لدك أوكار الإرهابيين حيث تم العثور على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها .

ولايزال تنظيم داعش ينشط في العراق رغم إعلان حكومة البلاد في أواخر عام 2017القضاء على التنظيم عسكريا.

العراق بغداد الدعم المالي كركوك داعش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بيان رسمي .. 8 إصابات كورونا في منتخب مصر .. وقرارات جديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا