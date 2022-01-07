دراسة: لقاح سينوفارم يوفر حماية أفضل ضد أوميكرون

04:00 م الجمعة 07 يناير 2022
دراسة: لقاح سينوفارم يوفر حماية أفضل ضد أوميكرون

لقاح سينوفارم

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة سينوفارم الصينية أن لقاحها الجديد المعتمد على البروتين يوفر حماية أفضل مقارنة بلقاحها المعطل المنتشر على نطاق واسع، حيث يعمل اللقاح الجديد كداعم لجهاز المناعة ضد المتحور أوميكرون.

وتوصلت دراسة أجراها 1800 باحث من المتخصصين في دولة الإمارات إلى أن لقاح سينوفارم، الذي يحتوي على أجزاء من البروتين الشوكي للفيروس، يوفر فعالية أقوى بمقدار سبعة أمثال عبر تحفيز الأجسام المضادة الوقائية ضد أوميكرو، إذا تم تناوله بعد ستة أشهر من تلقي جرعتي اللقاح المعطل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقد تمثل نتائج هذه الدراسة طوق نجاة للصين، التي تمكنت من حماية الغالبية العظمى من شعبها ضد كوفيد-19، عن طريق إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات احتواء سريعة، لكنها تواجه تحديا يتمثل في محاربة متحور أوميكرون باستخدام لقاحاتها المحلية ذات الحماية الضعيفة.

وتسعى شركات تصنيع اللقاحات الصينية الآن إلى تعزيز لقاحاتهم، بما في ذلك تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وقد تبين أن مجموعة اللقاحات المعطلة المصنعة في الصين توفر حماية محدودة ضد أوميكرون. كما تتردد بكين في الموافقة على استخدام أي لقاح غربي أكثر فعالية يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

لقاح سينوفارم بكين الصين ميكرون جهاز المناعة

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