ميانمار: انفجار قنبلة داخل أحد مكاتب الهجرة شمال البلاد

02:01 م الجمعة 07 يناير 2022
ميانمار: انفجار قنبلة داخل أحد مكاتب الهجرة شمال البلاد

علم ميانمار

نايبيداو - أ ش أ

وقع انفجار، داخل أحد مكاتب الهجرة في بلدة باثينجي بمدينة ماندالاي، بشمال ميانمار، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى وسيارتين.

وذكرت صحيفة "إيلفين ميانمار" المحلية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، واستهدف مكتبا للهجرة في بلدة باثينجي، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

ودمر الانفجار سيارتين داخل مكتب الهجرة ولم يصب أحد، وعثرت السلطات على قطع صغيرة من قنبلة موقوتة وأكدت فتح تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكان انفجار آخر، وقع أمس الخميس، أمام مدرسة في بلدة كيايكتو بجنوب شرق ميانمار، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص واثنين من أفراد الشرطة.

هذا المحتوى من

Asha
ميانمار نايبيداو انفجار مكاتب الهجرة مدينة ماندالاي

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