تحطم مروحية خاصة في روسيا

01:54 م الجمعة 07 يناير 2022
تحطم مروحية خاصة في روسيا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بعد تحطم مروحيةخاصة بالقرب من منطقة سكنية في جمهورية باشكورتوستان الروسية.

وقال مصدر بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة- إن المروحية كانت في طريقها من أوفا إلى قرية بافلوفكا وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدر، أن المعلومات الخاصة بتحطم المروحية وردت من شهود عيان، مضيفًا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بالبنية التحتية أو وقوع إصابات في مكان سقوط المروحية.

وقال مصدر في خدمات الطيران الروسية، إن عطلًا فنيًا كان سببًا على الأرجح وراء تحطم المروحية الخاصة.

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Asha
موسكو روسيا تحطم مروحية منطقة سكنية جمهورية باشكورتوستان الروسية وزارة الطوارئ الروسية

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