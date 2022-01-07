تحطم مروحية خاصة في روسيا

موسكو - أ ش أ

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بعد تحطم مروحيةخاصة بالقرب من منطقة سكنية في جمهورية باشكورتوستان الروسية.

وقال مصدر بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة- إن المروحية كانت في طريقها من أوفا إلى قرية بافلوفكا وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدر، أن المعلومات الخاصة بتحطم المروحية وردت من شهود عيان، مضيفًا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بالبنية التحتية أو وقوع إصابات في مكان سقوط المروحية.

وقال مصدر في خدمات الطيران الروسية، إن عطلًا فنيًا كان سببًا على الأرجح وراء تحطم المروحية الخاصة.