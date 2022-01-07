العالم في 24 ساعة: مقتل العشرات في كازاخستان وحبس 6 شرطيين فرنسيين لإهانتهم مصري

12:11 ص الجمعة 07 يناير 2022
العالم في 24 ساعة: مقتل العشرات في كازاخستان وحبس 6 شرطيين فرنسيين لإهانتهم مصري

الاحتجاجات في كازاخستان

إعداد - محمد عطايا:
شهد العالم، الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان مقتل عدة أشخاص في كازاخستان، خلال الاحتجاجات الحالية، فضلا عن قضاء محكمة فرنسية بحبس 6 عناصر شرطة لإهانة مواطن مصري.

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