العالم في 24 ساعة: مقتل العشرات في كازاخستان وحبس 6 شرطيين فرنسيين لإهانتهم مصري
إعداد - محمد عطايا:
شهد العالم، الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان مقتل عدة أشخاص في كازاخستان، خلال الاحتجاجات الحالية، فضلا عن قضاء محكمة فرنسية بحبس 6 عناصر شرطة لإهانة مواطن مصري.
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