العالم في 24 ساعة: مقتل العشرات في كازاخستان وحبس 6 شرطيين فرنسيين لإهانتهم مصري

إعداد - محمد عطايا:

شهد العالم، الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان مقتل عدة أشخاص في كازاخستان، خلال الاحتجاجات الحالية، فضلا عن قضاء محكمة فرنسية بحبس 6 عناصر شرطة لإهانة مواطن مصري.