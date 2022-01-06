بريطانيا تكتشف إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

لندن - (د ب أ):

أعلنت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة في بيان عبر البريد الإلكتروني اكتشاف حالة نادرة لإصابة شخص بإنفلونزا الطيور جنوب غربي انجلترا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي أنه "ليس هناك دليل" على انتشار الحالات، وأن المريض "في حالة جيدة ودخل العزل الذاتي"، بينما تم تتبع جميع المخالطين.

وقالت وكالة الأمن الصحي إن المصاب كان "على اتصال وثيق ودوري بعدد كبير من الطيور المصابة".

وأضافت الوكالة أن "حالات العدوى بإنفلونزا الطيور نادرة للغاية ولم تحدث إلا مرات قليلة في الممكلة المتحدة من قبل".