أول تعليق من واشنطن على إرسال روسيا قوات إلى كازاخستان

09:28 م الخميس 06 يناير 2022
أول تعليق من واشنطن على إرسال روسيا قوات إلى كازاخستان

المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة بإرسال قوات حفظ سلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، في ظل الاضطرابات هناك.

وقالت ساكي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس "نحن نراقب عن كثب التقارير التي تفيد بأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أرسلت قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.. لدينا أسئلة حول طبيعة هذا الطلب، وما إذا كانت دعوة مشروعة أم لا".

وأضافت ساكي أن "الولايات المتحدة تدعو قوات حفظ السلام وكيانات إنفاذ القانون في كازاخستان إلى دعم حقوق الإنسان من أجل دعم الحل السلمي للصراع".

وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أكدت أن قوات روسية تتواجد بالعفل في كازاخستان، للعمل على حفظ الأمن والسلام هناك.

جين ساكي البيت الأبيض كازاخستان روسيا واشنطن الجيش الروسي

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