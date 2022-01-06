محكمة أوكرانية تقضي بمصادرة أصول تعود للرئيس السابق بوروشينكو

09:01 م الخميس 06 يناير 2022
محكمة أوكرانية تقضي بمصادرة أصول تعود للرئيس السابق بوروشينكو

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو

كييف - (د ب أ):

وافقت محكمة في أوكرانيا على طلب من الادعاء العام بمصادرة أصول تعود للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويواجه بوروشينكو اتهامات بالخيانة لشرائه كميات من الفحم من مناطق تمزقها الحرب ويسيطر عليها انفصاليون تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.

وينفى بوروشينكو هذه المزاعم، ويقول إن خليفته الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يستهدفه كمنافس سياسي له.

ويقوم بوروشينكو حاليا بزيارة خارج البلاد، ويقول إنه سيعود في 17 يناير الجاري.

بيترو بوروشينكو أوكرانيا مصادرة أصول

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