وفاة 7 فلسطينيين في الضفة الغربية والرئيس عباس يعلن الحداد.. ماذا حدث؟ (فيديو)

07:34 م الخميس 06 يناير 2022
وفاة 7 فلسطينيين في الضفة الغربية والرئيس عباس يعلن الحداد.. ماذا حدث؟ (فيديو)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)- وكالات:
لقي سبعة فلسطينيين على الأقل حتفهم وتعرض اثنان لإصابات خطيرة جراء حادث سير خطير في الضفة الغربية اليوم الخميس، حسبما أفادت منظمة الإنقاذ التطوعية الإسرائيلية "زاكا".
واصطدمت شاحنة بسيارة ركاب من الأمام في غور الأردن. وتم إرسال رجال الإطفاء والجيش والمسعفين لإنقاذ العالقين داخل المركبتين.
وقال أحد المسعفين "لقد كان مشهدا مروعا". وتم نقل ثلاثة مصابين جوا إلى المستشفى.
وقدم جميع المتوفين إثر الحادث من بلدة عقربا قرب نابلس، التي أعلنت غدا الجمعة يوم حداد.
وأفادت الشرطة الفلسطينية بالقبض على سائق الشاحنة، وهو فلسطيني أيضا.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، تضامنا مع ضحايا الحادث.
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للحظة اصطدام الشاحنة بالسيارة.

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