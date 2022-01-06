ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال نوفمبر الماضي

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع قيمة الواردات، مع اندفاع متاجر التجزئة المحلية إلى زيادة مخزوناتها استعدادا لموسم تسوق عيد الميلاد وزيادة الطلب على النفط الأجنبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن عجز ميزان تجارة السلع والخدمات خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بلغ 2ر80 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2ر67 مليار دولار وفقا للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يشير إلى عجز قدره 81 مليار دولار.

وزادت قيمة واردات الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي 4ر304 مليار دولار في حين زادت الصادرات إلى 2ر224 مليار دولار.

وفي حين مازالت مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد قائمة، فإن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى يشجع المستوردين على زيادة وارداتهم في الولايات المتحدة، رغم ارتفاع معدل التضخم في العالم.

يذكر أن ارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى انخفاض سعر السلع المستوردة في السوق الأمريكية في حين يرفع تكلفة الصادرات الأمريكية في الخارج.