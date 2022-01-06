الصحة العالمية: معدل الإصابة بكورونا عالميًّا خلال 7 أيام ارتفع بنسبة 71 %

06:19 م الخميس 06 يناير 2022
الصحة العالمية: معدل الإصابة بكورونا عالميًّا خلال 7 أيام ارتفع بنسبة 71 %

الإصابة بكورونا عالميا خلال 7 أيام ارتفع بنسبة 71

وكالات:
أعلنت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابات بكورونا المستجد حول العالم خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع بنسبة 71 بالمئة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
يشار إلى انتشار متحور أوميكرون في عدة دول أوروبية، أدى إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجلت المملكة المتحدة، أمس أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تخطت دول أوروبية معدلات الإصابة بها 100 ألف حالة يوميا.

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