وزير الخارجية الكويتي يبحث مع رئيس البرلمان العربي مجالات تعزيز العمل المشترك

الكويت - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس/ مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مجمل العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الكويت بالبرلمان العربي؛ خدمة للقضايا والمصالح العربية المشتركة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - أن الجانبين ناقشا، بحضور عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة، مجالات تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مسيرته؛ بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ولما فيه خير وصالح للأمة العربية ورفعة شأنها.

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض - أيضا - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.