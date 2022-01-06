مرضى كورونا بمستشفيات بريطانيا في أعلى مستوى منذ فبراير 2021

03:06 م الخميس 06 يناير 2022
مرضى كورونا بمستشفيات بريطانيا في أعلى مستوى منذ فبراير 2021

فيروس كورونا

لندن- (د ب ا):

أظهرت بيانات جديدة أن عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات في بريطانيا وصل لأعلى مستوى منذ فبراي 2021، في ظل تزايد الضغط على القطاع الطبي.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن عدد المرضى في المستشفيات بلغ 17 ألفا و276 شخصا حتى 4 يناير الجاري، بارتفاع بنسبة 58% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما يعد العدد الأعلى منذ 19 فبراير الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا تشهد أسرع زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أنه خلال موجة التفشي الثانية للفيروس، ارتفع عدد المرضى في المستشفيات إلى أعلى مستوى بلغ 39 ألفا و254 في 18 يناير 2021.

وقال جونسون في مجلس العموم أمس الأربعاء إن الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى" تتضاعف كل 9 أيام" و أن البلاد" تشهد أسرع نمو في حالات الاصابة لم نعرفه على الاطلاق".

فيروس كورونا لندن مستشفيات بريطانيا القطاع الطبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مفيش ميكروباصات على الدائري.. تصريحات من الطرق والكباري بشأن الأتوبيس الترددي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا