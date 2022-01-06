مرضى كورونا بمستشفيات بريطانيا في أعلى مستوى منذ فبراير 2021

لندن- (د ب ا):

أظهرت بيانات جديدة أن عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات في بريطانيا وصل لأعلى مستوى منذ فبراي 2021، في ظل تزايد الضغط على القطاع الطبي.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن عدد المرضى في المستشفيات بلغ 17 ألفا و276 شخصا حتى 4 يناير الجاري، بارتفاع بنسبة 58% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما يعد العدد الأعلى منذ 19 فبراير الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا تشهد أسرع زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أنه خلال موجة التفشي الثانية للفيروس، ارتفع عدد المرضى في المستشفيات إلى أعلى مستوى بلغ 39 ألفا و254 في 18 يناير 2021.

وقال جونسون في مجلس العموم أمس الأربعاء إن الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى" تتضاعف كل 9 أيام" و أن البلاد" تشهد أسرع نمو في حالات الاصابة لم نعرفه على الاطلاق".