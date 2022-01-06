"منظمة الدول التركية": مستعدون لدعم كازاخستان حكومة وشعبا

02:52 م الخميس 06 يناير 2022
"منظمة الدول التركية": مستعدون لدعم كازاخستان حكومة وشعبا

تركيا

أنقرة- (د ب أ):

أكدت "منظمة الدول التركية"، الخميس، الاستعداد "لدعم الشعب والحكومة في كازاخستان، عند الحاجة".

وأعربت المنظمة عن ثقة الدول الأعضاء في أن السلطات الكازاخستانية ستكون قادرة على "نزع فتيل التوتر بالطرق السلمية، وإعادة بسط الهدوء والنظام".

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت تعرف سابقا بـ"المجلس التركي"، وكان تأسس عام 2009. وتضم في عضويتها أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان.

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الطاقة. وطلب رئيسها قاسم جومارت توكاييف من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها بلاده.

تركيا كازاخستان المجلس التركي أسعار الطاقة معاهدة الأمن الجماعي

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