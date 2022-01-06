الرئاسة القرغيزية: قواتنا في كازاخستان لن تواجه المتظاهرين

وكالات:

أكد أربول سلطانبايف السكرتير الصحفي للرئيس القيرغيزي، أنه إذا تم إرسال القوات القيرغيزية إلى كازاخستان كجزء من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فلن تواجه المتظاهرين، ولكنها ستعمل حصريا على حماية الأهداف الاستراتيجية.

وقال سلطانبايف للصحفيين الخميس، "إذا تمت الموافقة فسيتم إرسال الأفراد العسكريين لجمهورية قيرغيزستان، وفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان كجزء من القوات الجماعية المخصصة لأنشطة حفظ السلام حصريا".

وأوضح سلطانبايف أن قوات حفظ السلام القرغيزية ستشارك في ضمان حماية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، قائلا: "نشير بشكل خاص إلى أن العسكريين القرغيزيين لن يشاركوا في أي أعمال مع المشاركين في الاحتجاجات في جمهورية كازاخستان".

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.