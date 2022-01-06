كازاخستان: تبادل لإطلاق النار في شوارع ألما آتا

ألما آتا - (د ب أ):

أفادت تقارير بوقوع تبادل لإطلاق النار صباح الخميس، في ساحة الجمهورية في مدينة ألما آتا أكبر مدن كازاخستان ، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تليجرام.

كما أفادت الوكالة بأن جميع الرحلات الجوية في مطار عاصمة كازاخستان نور سلطان ألغيت ،وسط توقف مؤقت لخدمة الإنترنت وعمل البنوك والبورصات.

من ناحية أخرى أفادت قناة "مير 24" التليفزيونية المحلية بأن عملية أمنية واسعة النطاق بدأت في المدينة لتطهيرها من "اللصوص ومثيري الشغب" من أجل إعادة الاستقرار إلى أرجائها، وذلك بعد موجة الشغب والنهب التي عانت منها المدينة التي ترافقت مع موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وكان نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، أعلن على فيسبوك أمس الأربعاء أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي سوف ترسل قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بناء على طلبها.

وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في وقت سابق ، وبعد اندلاع أعمال شغب ، أنه طلب أيضا مساعدات عسكرية من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

واستدعى توكاييف قواته المسلحة لاستعادة النظام وفض الاشتباكات التي بدأت بسبب احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يبدو أنها تصاعدت بشكل كبير لتصبح ثورة أوسع نطاقا.