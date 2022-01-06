الحكومة الأسترالية تلغي تأشيرة دخول ديوكوفيتش

12:18 ص الخميس 06 يناير 2022
الحكومة الأسترالية تلغي تأشيرة دخول ديوكوفيتش

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

سيدني-(د ب أ):

ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

يأتي القرار قبل أيام فقط من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، التي تجرى منافساتها بمدينة ملبورن.

وتم احتجاز ديوكوفيتش في مطار ملبورن لعدة ساعات بعد وصوله إلى أستراليا مساء الأربعاء، بعد أن أثارت قوة الحدود الأسترالية مخاوف بشأن تأشيرة دخوله.

وكان ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، صرح بأنه حصل على إعفاء من التطعيم ضد مرض كوفيد – 19، مما يسمح له بالمشاركة في البطولة.

الحكومة الأسترالية إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش

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