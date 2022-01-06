الحكومة الأسترالية تلغي تأشيرة دخول ديوكوفيتش

سيدني-(د ب أ):

ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

يأتي القرار قبل أيام فقط من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، التي تجرى منافساتها بمدينة ملبورن.

وتم احتجاز ديوكوفيتش في مطار ملبورن لعدة ساعات بعد وصوله إلى أستراليا مساء الأربعاء، بعد أن أثارت قوة الحدود الأسترالية مخاوف بشأن تأشيرة دخوله.

وكان ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، صرح بأنه حصل على إعفاء من التطعيم ضد مرض كوفيد – 19، مما يسمح له بالمشاركة في البطولة.