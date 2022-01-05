لتعوضيهم عن إساءة المعاملة.. كندا تتعهد بمليارات الدولارات لأطفال السكان الأصليين

11:52 م الأربعاء 05 يناير 2022
لتعوضيهم عن إساءة المعاملة.. كندا تتعهد بمليارات الدولارات لأطفال السكان الأصليين

كندا

تورينو - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الكندية دفع مليارات الدولارات كتعويض للأشخاص الذين عانوا من عقود من إساءة المعاملة في دور رعاية السكان الأصليين.

وذكرت الحكومة أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع ممثلي الضحايا على تقديم 40 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أمريكي).

ومن المقرر أن يتم تخصيص نصف المبلغ لتعويض الضحايا وعائلاتهم، وللأطفال الذين تم انتزاعهم من آبائهم والأوصياء عليهم وتم نقلهم إلى دور رعاية منذ 1991، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن يتم تخصيص النصف الآخر لإصلاحات طويلة المدى لدور الرعاية والنظام الاجتماعي.

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