إحالة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة التونسية السابق إلى المحاكمة

وكالات

قررت النيابة التونسية، مساء الأربعاء، إحالة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق، وعددًا من سياسيين والمسؤولين السابقين، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قوانين الكشف عن الموارد المالية في الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "الحدث".

وأحالت أيضًا، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة.

وذكرت أنه 20 يناير الجاري موعد الجلسة لمحاكمتهم.

هذا، وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.