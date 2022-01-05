البيت الأبيض: بايدن سيحمل ترامب مسؤولية اقتحام الكابيتول

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحمل الرئيس السابق دونالد ترامب "مسؤولية خاصة" عن الفوضى التي حدثت في 6 يناير 2021، في أحداث اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.

وقالت ساكي، الأربعاء، إن بايدن ينظر إلى أحداث 6 يناير على أنها تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب.

وأضافت أن بايدن تعهد بمحاسبة كافة المسؤولين عن أحداث اقتحام الكابيتول أي كانت صفتهم.

وذكرت أن بايدن سيلقي كلمة بمناسبة تلك الذكرى، من داخل الكابيتول، مشيرة إلى أنه يتم وضع ضع اللمسات الأخيرة على الخطاب.