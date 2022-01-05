الرئيس العراقي يؤكد أهمية أمن بلاده لتحقيق الاستقرار في المنطقة

09:33 م الأربعاء 05 يناير 2022
الرئيس العراقي يؤكد أهمية أمن بلاده لتحقيق الاستقرار في المنطقة

الرئيس العراقي برهم صالح

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن أمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم الاستقرار المحلي والإقليمي.

وأشار الرئيس العراقي إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف توتراتها ودعم مسارات الحوار والتلاقي، منوها بدور بلاده في ذلك.

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Asha
برهم صالح الرئيس العراقي العراق مارك برايسون

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