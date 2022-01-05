محكمة عسكرية إسرائيلية: المؤبد لأمريكي فلسطيني نفذ هجومًا أدى لمقتل مستوطن



تل أبيب - (ا ف ب)

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء على فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بالسجن المؤبد مرتين ودفع نحو 800 ألف دولار كتعويض لعائلات مستوطنين بعدما نفذ هجومًا مسلحًا أدى لمقتل مستوطن يهودي وجرح اثنين في الضفة الغربية المحتلة .

وقضت هيئة المحكمة العسكرية عوفر "بيتونيا" قضاء رام الله المؤلفة من ثلاثة قضاة بأن "المتهم منتصر شلبي (44 عاما) سيقضي عقوبة بالسجن المؤبد مرتين في هذه القضية وعليه أن يدفع تعويضًا باهظًا".

أدين شلبي في أغسطس الماضي بتهمة إطلاق النار والقتل العمد بعد أن فتح النار في أوائل مايو 2021 على مستوطنين يهود كانوا ينتظرون في محطة للحافلات عند مفرق زعترة، قرب مستوطنة قريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر الهجوم عن مقتل يهودا غويتا (19 عامًا) وهو طالب في معهد ديني في مستوطنة إيتمار وإصابة اثنين من أصدقائه.

وألزمت المحكمة شلبي بدفع تعويض قدره مليون ونصف مليون شاقل لعائلة غويتا اضافة الى مليون شاقل للمصابيْن الآخرين في هذا الهجوم أي 806 آلاف دولار في الإجمال.

في يوليو 2021، هدم الجيش الاسرائيلي منزل شلبي في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة.

منتصر شلبي رجل أعمال فلسطيني معروف في مدينة رام الله وهو أب لسبعة أبناء وليس له خلفية تنظيمية. ورغم أنه نفذ العملية بمفرده، اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤيدًا لحركة حماس.