مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: سنسعى لتمثيل سائر الدول الأعضاء في المنظمة

06:38 م الأربعاء 05 يناير 2022
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: سنسعى لتمثيل سائر الدول الأعضاء في المنظمة

السفيرة لانا نسيبة

الإمارات - (أ ش أ)

قالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، سنسعى خلال عضويتنا في مجلس الأمن إلى تقريب وجهات النظر، وتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين الأعضاء.

وأكدت نسيبة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، أن دولة الإمارات لن تمثل الصوت العربي فقط في المجلس، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعني تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن دولة الإمارات تعد بمناصرة القضايا التي تتقاطع مع القضايا الأخرى في المجلس، ومنها المرأة والسلام والأمن، وتغير المناخ، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز السلام.. وستسعى للتطرق إلى مجموعة من القضايا الأخرى مثل مكافحة الإرهاب، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 ومسألة التعافي منها.

هذا المحتوى من

Asha
السفيرة لانا نسيبة الإمارات الأمم المتحدة مجلس الأمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - 11 سيارة ونيران مشتعلة.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا