رئيس كازاخستان يدعو للهدوء بعد أنباء عن وفيات في مظاهرات

06:18 م الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس كازاخستان يدعو للهدوء بعد أنباء عن وفيات في مظاهرات

الرئيس الكازاخستاني قاسم–جمارت توكاييف

موسكو - (د ب أ)

ناشد الرئيس الكازاخستاني قاسم–جمارت توكاييف شعبه التحلي بالهدوء وسط أنباء عن وفيات خلال أعمال العنف على مدى اليومين الماضيين.

وقال في رسالة نقلتها ايضا وسائل الإعلام الروسية بدون تقديم حصيلة وفيات "وقعت وفيات وإصابات. الوضع يهدد أمن كل سكان ألماتي ولا يمكن التهاون مع هذا ".

وحذر توكاييف من أن قوات الأمن سوف تبدأ في الرد بشكل أكثر قوة على الانتهاكات، وسوف يتم ملاحقة من يكسرون القواعد "بأقصى ما يمكن ".

وقال أيضا إنه سوف يقترح قريبا إصلاحات للنظام السياسي ونفى شائعات أنه يعتزم مغادرة البلاد، مشيرا إلى أنه يتولى في الواقع رئاسة مجلس الأمن في البلاد.

وأضاف "أنه واجبي الدستوري أن أكون من الشعب. ومعا سوف نجتاز هذه الصفحة المظلمة من تاريخ كازاخستان".

الرئيس الكازاخستاني مظاهرات أعمال العنف وسائل الإعلام الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا