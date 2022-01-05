بعد أشهر من سحبه.. الجزائر تُعيد سفيرها إلى فرنسا

06:01 م الأربعاء 05 يناير 2022
بعد أشهر من سحبه.. الجزائر تُعيد سفيرها إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود، قبل عودته لمواصلة أداء مهامه بباريس بداية من يوم غد، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكانت الجزائر استدعت سفيرها بباريس مطلع أكتوبر الماضي للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت حفيظة السلطات العليا للبلاد بالجزائر.

وكان ماكرون قد شكك من خلال تصريحاته في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وذلك خلال استقباله مجموعة من أحفاد الحركى (الداعمين للاستعمار الفرنسي للجزائر).

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بعدها بيانات أكدت فيه احترام ماكرون للأمة الجزائرية وتاريخ البلاد، عقب تصريحات تبون الغاضبة مما جاء به محتوى ما قاله ماكرون في تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وأغلقت الجزائر على خلفية ذلك، مجالها الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي احتجاجا على ذلك، كما تداولت تقارير إعلامية محلية بالجزائر تجميد العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الفرنسية إلى أجل غير مسمى.

عبد المجيد تبون سفير الجزائر فرنسا

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