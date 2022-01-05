بعد عامين من إغلاقها.. الجزائر تُعيد فتح حدودها البرية مع تونس

الجزائر - (د ب أ)

قررت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء فتح الحدود البرية مع تونس أمام المقيمين في البلدين، وذلك بعد عامين من إغلاق الحدود.

وأفاد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود في بيان له بأن فتح الحدود البرية يكون على مدار أيام الأسبوع نهارا فقط، حيث يشترط إخضاع المسافرين لتحاليل "بي سي أر"، واحترام البروتوكول الصحي.

وكانت الحدود بين البلدين قد أغلقت مع بداية الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.