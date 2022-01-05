بعد عامين من إغلاقها.. الجزائر تُعيد فتح حدودها البرية مع تونس

05:59 م الأربعاء 05 يناير 2022
بعد عامين من إغلاقها.. الجزائر تُعيد فتح حدودها البرية مع تونس

الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

قررت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء فتح الحدود البرية مع تونس أمام المقيمين في البلدين، وذلك بعد عامين من إغلاق الحدود.

وأفاد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود في بيان له بأن فتح الحدود البرية يكون على مدار أيام الأسبوع نهارا فقط، حيث يشترط إخضاع المسافرين لتحاليل "بي سي أر"، واحترام البروتوكول الصحي.

وكانت الحدود بين البلدين قد أغلقت مع بداية الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

الجزائر فتح الحدود وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود

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