مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر حريق في بنسلفانيا الأمريكية

05:38 م الأربعاء 05 يناير 2022
مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر حريق في بنسلفانيا الأمريكية

ارشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب إثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، جراء حريق هائل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مصادر من شرطة الولاية قولها " إن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب إثنان آخران في وضع خطير، بعد اندلاع حريق في مدينة فيلادلفيا ".

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الحريق وقع داخل منزل يضم شقتين، واستطاعت فرق الإنقاذ السيطرة عليه.

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Asha
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