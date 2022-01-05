رئيس البرازيل يخرج من المستشفى

05:38 م الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس البرازيل يخرج من المستشفى

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

خرج الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من مستشفى ساوباولو اليوم الأربعاء بعد دخوله يوم الاثنين للعلاج من انسداد معوى.

ونشر السياسي الشعبوي اليميني صورة على تويتر له مع الأطباء، وهم يشيرون بأصابع الإبهام دليلا على نجاحهم فى مهمتهم.

وبحسب الحكومة، لم يكن هناك حاجة لتدخل جراحي.

وكان بولسونارو قد عولج من انسداد معوي في المستشفى في يوليو الماضي.

ويقول إن المشاكل ناتجة عن جروح أصيب بها جراء حادثة طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من الجراحات في منطقة البطن.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في البرازيل في أكتوبر المقبل ويتنافس فيها بولسونارو على ولاية ثانية.

جاير بولسونارو رئيس البرازيل مستشفى ساوباولو

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