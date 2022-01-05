إيران: ما سر وراء أصوات الضوضاء الصاخبة التي سُمعت قرب طهران؟

طهران- (أ ف ب):

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن الضوضاء الصاخبة التي سُمعت في ضواحي بلدة كرج بالقرب من العاصمة طهران الأربعاء نجمت عن صاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة تدريبية.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري للوكالة "الضوضاء الصاخبة التي سُمعت ظهر اليوم في ضواحي كرج نتجت عن إطلاق صاروخ خلال تدريب من إحدى قواعد الحرس الثوري الإيراني، مما أثار تكهنات وشائعات على الإنترنت".