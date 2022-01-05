العاهل الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

03:31 م الأربعاء 05 يناير 2022
العاهل الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

عمان- (أ ف ب):

أستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في الخامس من سبتمبر الماضي أنّه التقى سرّاً مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

هذا المحتوى من

AFP
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وزير الدفاع الاسرائيلي

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