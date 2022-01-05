فيضانات إيران تؤدي إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 في جنوب البلاد

طهران- (بي بي سي):

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 23 آخرون في الفيضانات التي تضرب عدة أقاليم في جنوب إيران.

وذكرت مصادر إعلام محلية أن اثنين فقدا على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن مقاطعات سيستان وبلوشستان وهرمزجان وكرمان وفارس كانت من بين المقاطعات السبعة عشر الأكثر تضرراً من الفيضانات في البلاد.

وتصدرت الفيضانات عناوين الصحف المحلية هذا الصباح.

وانتقدت صحف مستقلة السلطات لعدم استعدادها للتعامل مع الفيضانات، بينما ركزت الصحف الحكومية الضوء فقط على الدمار، وكتبت عناوين كـ"الجنوب المغمور" و"فيضان الدموع" تكريماً للضحايا.