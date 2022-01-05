كلب ينقذ صاحبه من الموت بعد أن سقط في منطقة جبلية

زغرب- (بي بي سي):

استطاع كلب صغيرفي كرواتيا إنقاذ صاحبه الذي وقع خلال رحلة في أعلى قمم جبال فيليبيت.

فقد كان غرغا بريكيتش، يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة في منطقة جبلية، على ارتفاع أكثر من ألف وثمانمائة متر فوق مستوى سطح البحر. لكنه انزلق وسقط، وفقد القدرة على الحركة.

وهنا تدخل الجرو، الذي لم يتجاوز بعد الثمانية أشهر، واستلقى على صاحبه وكأنه يريد أن يدفئه فغطى نصف جسده الأعلى وحافظ على درجة حرارته واستمر على تدفئته من البرد لأكثر من 13 ساعة حتى وصل فريق الإنقاذ.

قال بريكيتش لوسائل إعلام محلية إن الكلب الصغير "معجزة حقيقية".

أما فريق الإسعاف فاكتفى بنشر تغريدة أرفقها بصورة للكلب وصاحبه وقال "إن الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما".