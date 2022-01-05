رئيس وزراء العراق يؤكد انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في البلاد

02:40 م الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس وزراء العراق يؤكد انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في البلاد

مصطفى الكاظمي

بغداد- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.

وقال الكاظمي - خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وأوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - : "نؤكد مجددًا على انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليًا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".

وتابع أن هناك بعض التصرفات العبثية للأسف، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن ما حدث في منطقة جبلة بمحافظة بابل أمر مؤسف ومحزن أن يقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية؛ وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية.

ووجه الكاظمي جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.

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Asha
مصطفى الكاظمي بغداد مجلس الوزراء العراقي العراق القوات الأمريكية

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