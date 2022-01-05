اقتحام الكونجرس: ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا في ذكرى الهجوم الأولى دون إبداء الأسباب

واشنطن- (بي بي سي):

بعد عام من حادثة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي لاتزال الولايات المتحدة تواجه انقساما بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنتقديه.

وقالت لجلة مجلس النواب المشتركة للتحقيق في الهجوم وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول إنها تريد استجواب مذيع قناة فوكس نيوز شون هانيتي. وذكر رئيس اللجنة، بيني طومسون، إن المسألة تتعلق برسائل نصية تبادلها الإعلامي مع الرئيس السابق ومعاونيه خلال وقبل الهجوم.

وكشفت اللجنة الخاصة عن العديد من الرسائل النصية التي ورد أن الإعلامي أرسلها إلى رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز قبيل وأثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير، وبعده.

ووفقا للجنة ، فإن هانيتي كان على علم مسبق بخطط 6 يناير التي وضعها الرئيس السابق وفريقه القانوني.

وتركز اللجنة على نص الرسائل والتواصل بين هانيتي وفريق الرئيس في الفترة ما بين 31 ديسمبر من 2020 و 20 يناير 2021.

وكان من المقرر أن يعقد دونالد ترامب في الذكرى الأولى مؤتمرا صحفيا قوم غد الخميس، لكنه ألغى الخطة بحسب ما أعلن مؤخرا.

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا.

وكان الرئيس الجديد لشرطة الكابيتول، المكلفة بحماية الكونجرس الأمريكي، قد صرح في حديثه عن الخطط الأمنية للمنطقة في واشنطن، إن هناك أكثر من 90 توصية قدمت على إثر التحقيقات تتعلق بثغرات أمنية سهلت اختراق المبنى، واندلاع أعمال الشغب التي تابعها العالم بذهول.