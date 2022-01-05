لماذا اختفى حساب الأمير سطام بن سعود على تويتر؟

12:31 م الأربعاء 05 يناير 2022
لماذا اختفى حساب الأمير سطام بن سعود على تويتر؟

تويتر

كتب- مصراوي:

اختفى حساب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تويتر بشكل مُفاجئ صباح الأربعاء، ما أثار حيرة رواد التواصل الاجتماعي.
وفي حال محاولة الدخول على حسابه، تظهر صفحة سوداء مصحوبة برسالة: "هذا الحساب غير موجود، حاول البحث عن آخر".

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ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الحساب تم إيقافه من جانب تويتر أو من الأمير سطام بن خالد نفسه، أو لدواعي أخرى.

ودعا مُغرّدون سعوديون إلى إعادة حساب الأمير سطّام.
فكتب حساب "محبي سطام بن خالد آل سعود" : "لا يُحارب إلا الناجح وأنت سيف من سيوف الحق تدافع عن دينك وعقيدتك وقيادتك بكل حزم أتعبت من بعدك يا سمو الأمير..".

واتهم سعودي آخر يُدعى عبدالله بن نافل ما أسماهم "أعداء الوطن"- دون تسميتهم- بإيقاف حساب الأمير سطام.

كان الأمير السعودي ردّ في آخر تغريداته على الهجوم الذي شنّه مؤخرًا حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على المملكة وحكامها، والذي أعقب خطاب الملك سلمان الذي حث فيه لبنان على تغليب شعبه وإيقاف "هيمنة حزب الله الإرهابي"- عل حد وصفه.
وغرّد الأمير سطام مساء الثلاثاء: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر فمن حارب داعش في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية".

حساب تويتر الأمير سطام سطام بن خالد آل سعود

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