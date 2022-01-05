لماذا اختفى حساب الأمير سطام بن سعود على تويتر؟

كتب- مصراوي:

اختفى حساب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تويتر بشكل مُفاجئ صباح الأربعاء، ما أثار حيرة رواد التواصل الاجتماعي.

وفي حال محاولة الدخول على حسابه، تظهر صفحة سوداء مصحوبة برسالة: "هذا الحساب غير موجود، حاول البحث عن آخر".

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الحساب تم إيقافه من جانب تويتر أو من الأمير سطام بن خالد نفسه، أو لدواعي أخرى.

يا أعز الناس خلونا ندعم حساب سمو الامير سطام @sattam_al_saud وقفوه بسبب مواقفه الداعمة للمملكة pic.twitter.com/XvqiXzPI9S — Mohammad Alsaleh أبو الجوهرة (@Worldmoha1) January 5, 2022

ودعا مُغرّدون سعوديون إلى إعادة حساب الأمير سطّام.

فكتب حساب "محبي سطام بن خالد آل سعود" : "لا يُحارب إلا الناجح وأنت سيف من سيوف الحق تدافع عن دينك وعقيدتك وقيادتك بكل حزم أتعبت من بعدك يا سمو الأمير..".

لايحارب إلا الناجح وأنت سيف من سيوف الحق تدافع عن دينك وعقيدتك وقيادتك بكل حزم أتعبت من بعدك ياسمو الأمير 🇸🇦💚🇸🇦@sattam_al_saud pic.twitter.com/OxGP3PNcUg — محبي سطام بن خالد آل سعود 🇸🇦💚 (@sskkss565) January 5, 2022

واتهم سعودي آخر يُدعى عبدالله بن نافل ما أسماهم "أعداء الوطن"- دون تسميتهم- بإيقاف حساب الأمير سطام.

حساب اميرنا الغالي. #سطام_بن_خالد_ال_سعود موقوف والسبب أعداء الوطن عليه حملة شرسة من المتبرقعين

حساب وطني يستحق المتابعة والدعم ليرجع

نرجوا من الجميع المشاركة pic.twitter.com/YCbynPy5AW — عبدالله بن نافل (@abdulh124) January 5, 2022

كان الأمير السعودي ردّ في آخر تغريداته على الهجوم الذي شنّه مؤخرًا حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على المملكة وحكامها، والذي أعقب خطاب الملك سلمان الذي حث فيه لبنان على تغليب شعبه وإيقاف "هيمنة حزب الله الإرهابي"- عل حد وصفه.

وغرّد الأمير سطام مساء الثلاثاء: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر فمن حارب داعش في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية".