وفاة عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ صالح اللحيدان

08:34 ص الأربعاء 05 يناير 2022
وفاة عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ صالح اللحيدان

هيئة كبار العلماء السعودية

الرياض- (د ب أ):

توفي صباح اليوم الأربعاء عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ صالح محمد اللحيدان، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت أسرة اللحيدان وفاته فجر اليوم بتغريدة على تويتر قالت فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان".

وأوضحت أنه ستتم الصلاة على جثمان الراحل اليوم بعد صلاة العصر في مستشفى الراجحي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى.

وقد شغل اللحيدان العديد من المناصب في السعودية وله العديد من المؤلفات.

والشيخ الراحل عالم شريعة وداعية وإمام وخطيب. كما شغل حتى عام 2009 منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما كان عضوا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971 وعضوا في رابطة العالم الإسلامي، وله دروس في المسجد الحرام تذاع.

هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ صالح اللحيدان مستشفى الراجحي أزمة صحية وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
769

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

821

متعافون اليوم

388651

إجمالي الإصابات

21836

إجمالي الوفيات

323001

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا