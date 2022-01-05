الرئيس الفلبيني: لن أعتذر عن جرائم القتل بسبب الحرب على المخدرات

06:54 ص الأربعاء 05 يناير 2022
الرئيس الفلبيني: لن أعتذر عن جرائم القتل بسبب الحرب على المخدرات

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه لن يعتذر أبدا عن مقتل الآلاف من المشتبه في تعاطيهم المخدرات والمتاجرين بها في إطار حملة حكومته على المخدرات غير المشروعة.

وقتل ما لا يقل عن 6221 شخصا حتفهم في عمليات ضد المخدرات في الفترة من يوليو 2016 وحتى 30نوفمبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.

وحذرت جماعات حقوقية من أن العدد الفعلي للقتلى ربما يزيد على ثلاثة أضعاف العدد الرسمي الذي لا يشمل قتل المشتبه في تورطهم فى المخدرات والذي يلقى فيه باللوم على حراس أمن مزعومين.

وقال دوتيرتي في خطاب متلفز مساء أمس الثلاثاء: "لن أعتذر أبدا عن وفاة هؤلاء الأوغاد ... اقتلوني .. اسجنوني ولكنني لن أعتذر أبدا".

وأضاف دوتيرتي أنه مستعد للمحاكمة أمام محكمة فلبينية لكنه لن يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم رفع دعوى ضده وضد مسؤولين حكوميين آخرين بسبب حملة "الحرب على المخدرات".

وقال الرئيس الفلبيني: "فلنذهب إلى المحاكمة ، ولكنني فلبيني .. إذا ذهبت إلى السجن، سأذهب إلى (السجن الوطني)." إذا كان هناك شخص ما سيحاكمني، فيجب أن يكون قاضيا فلبينيا لأنني فلبيني".

وأضاف "إذا كان هناك مدع عام سيحاكمني، فليكن من هنا لأنني فلبيني".

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الحرب على المخدرات جرائم القتل مقتل الآلاف

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