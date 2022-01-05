رئيس كازاخستان يعلن قبول استقالة الحكومة بعد أيام من احتجاجات على رفع أسعار الغاز

05:23 ص الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس كازاخستان يعلن قبول استقالة الحكومة بعد أيام من احتجاجات على رفع أسعار الغاز

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف

القاهرة- (د ب أ):

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف صباح اليوم الأربعاء، قبول استقالة حكومته بعد أيام من احتجاجات على رفع أسعار الغاز الطبيعي.

وكلف الرئيس توكاييف ، إسماعيلوف علي خان أسكانوفيتش بتولي مهام رئيس وزراء كازاخستان بشكل مؤقت حسبما أفاد مرسوم صدر اليوم الأربعاء ، على الموقع الرسمي للرئاسة الكازاخية.

وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفاً أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه.

وكان الآلاف خرجوا إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على رفع أسعار الطاقة، وسط تقارير عن اعتقال العشرات.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى العديد من البلدات والقرى.

وأوضحت وزارة الطاقة في كازاخستان أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على اسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام.

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