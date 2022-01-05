اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي

02:16 ص الأربعاء 05 يناير 2022
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي

أرشيفية

طوكيو- (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (كيودو) في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت كيودو إلى أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات في أكتوبر "مما زاد من المخاوف من التقدم التكنولوجي لهذه الدولة المسلحة نوويا في مجال الأسلحة التي يصعب اعتراضها".

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