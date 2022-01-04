تحسن الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى

برازيليا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الثلاثاء أن حالة الرئيس جاير بولسونارو، الذي تم نقله أمس إلى مستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي، لا تتطلب تدخلا جراحيا.

وتم نقل الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا أمس الاثنين إلى المستشفى بعدما شكى من مغص، لكن الأطباء قالوا إن حالته الصحية لا بأس بها، وأن غذاءه سيقتصر حاليًا على الأغذية السائلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيخرج بولسونارو من المستشفى.

وكان بولسونارو قد أُدخل إلى مستشفى في يوليو الماضي بسبب انسداد معوي أيضًا.

وتعرض بولسونارو لحادثة طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من الجراحات في منطقة البطن.