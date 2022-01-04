تحسن الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى

11:49 م الثلاثاء 04 يناير 2022
تحسن الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد نقله للمستشفى

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الثلاثاء أن حالة الرئيس جاير بولسونارو، الذي تم نقله أمس إلى مستشفى للاشتباه في إصابته بانسداد معوي، لا تتطلب تدخلا جراحيا.

وتم نقل الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا أمس الاثنين إلى المستشفى بعدما شكى من مغص، لكن الأطباء قالوا إن حالته الصحية لا بأس بها، وأن غذاءه سيقتصر حاليًا على الأغذية السائلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيخرج بولسونارو من المستشفى.

وكان بولسونارو قد أُدخل إلى مستشفى في يوليو الماضي بسبب انسداد معوي أيضًا.

وتعرض بولسونارو لحادثة طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من الجراحات في منطقة البطن.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انسداد معوي الحكومة البرازيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا