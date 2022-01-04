جونسون: بريطانيا يمكنها تجاوز موجة كورونا الحالية دون فرض الإغلاق

11:28 م الثلاثاء 04 يناير 2022
جونسون: بريطانيا يمكنها تجاوز موجة كورونا الحالية دون فرض الإغلاق

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده يمكنها تجاوز موجة كوفيد-19 دون فرض قيود أكثر صرامة، في الوقت الذي حذر فيه من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تتعرض لضغط متزايد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بريطانيا سجلت 218 ألفا و724 حالة إصابة جديدة قياسية اليوم الثلاثاء بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وحذر رئيس الوزراء من أن الأسابيع المقبلة ستمثل "تحديًا" بالنسبة لبريطانيا.

ولكنه قال إن برنامج التطعيم المعزز والقواعد التي تم فرضها قبيل أعياد الكريسماس تبدو كافية الأن .

وتابع "لدينا فرصة جيدة للخروج من موجة أوميكرون دون الحاجة لفرض المزيد من القيود، وبالتأكيد دون الحاجة لفرض إغلاق آخر".

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