إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار، جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالمستقرة.

واندلعت المواجهات عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس والخليل، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية قبل نحو أسبوعين.