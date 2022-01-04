واشنطن: تقدم طفيف في محادثات فيينا النووية

09:51 م الثلاثاء 04 يناير 2022
واشنطن: تقدم طفيف في محادثات فيينا النووية

الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، عن تقدم طفيف في محادثات فيينا النووية التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن المحادثات مع إيران لم تحرز سوى "تقدم متواضع" ونأمل البناء على ذلك هذا الأسبوع.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الإعفاء من العقوبات وعودة إيران للامتثال للاتفاق النووي مناقشات في صلب محادثات فيينا النووية.

الخارجية الأمريكية محادثات فيينا النووية الاتفاق النووي إيران

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