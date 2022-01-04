واشنطن: تقدم طفيف في محادثات فيينا النووية

وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، عن تقدم طفيف في محادثات فيينا النووية التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن المحادثات مع إيران لم تحرز سوى "تقدم متواضع" ونأمل البناء على ذلك هذا الأسبوع.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الإعفاء من العقوبات وعودة إيران للامتثال للاتفاق النووي مناقشات في صلب محادثات فيينا النووية.